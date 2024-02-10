HT: Ganjar-Mahfud Berintegritas, Berani dan Adil

BOGOR – Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan kembali oleh Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT. Dan, sosok tersebut ada pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Ganjar-Mahfud paling berintegritas, berani dan adil. Paling mampu berantas korupsi,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (10/02/2024).

Dalam beberapa kesempatan HT menjelaskan, salah satu penghalang majunya Indonesia adalah tingginya korupsi di negara ini.

“Salah satu akar permasalahan kita nggak bisa tumbuh tinggi, karena korupsi. Korupsi itu luar biasa banyaknya. Itu kalau dipangkas, korupsi diberantas, uangnya dipakai untuk program yang benar mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan kita bisa sangat besar,”tegasnya.

Oleh karenanya dia berharap pasangan Ganjar – Mahfud akan menjadi pemimpin Indonesia mendatang. “Saya sangat berharap Ganjar Mahfud menang untuk Indonesia lebih baik,”pungkas HT.

(Khafid Mardiyansyah)