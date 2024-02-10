Dukung Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Kesehatan, Jaga NU Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

JAKARTA—Jaringan Ganjar Nusantara (Jaga-NU) DKI Jakarta menggelar pemeriksaan gratis untuk warga Jakarta. Sekitar 500 warga hadir dalam acara yang digelar di Gelanggang Remaja Cipayung dan Yayasan Nurul Musthofa Cilangkap Jakarta Timur, Sabtu (10/2/2024).

Ketua Jaga-NU DKI Jakarta, KH. Taufik Damas mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi pasangan Ganjar-Mahfud di bidang kesehatan, yaitu memberikan akses kesehatan terbaik kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk ibu, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat adat di daerah terisolir.

“Kesehatan itu hak semua orang. Jangan sampai ada masyarakat yang sakit karena tidak terdeteksi penyakitnya lantaran tidak punya uang untuk cek kesehatan. Dengan layanan kesehatan gratis ini kami ingin masyarakat terfasilitasi kesehatannya,” ujarnya.

Adapun layanan kesehatan yang diberikan dalam acara tersebut meliputi cek berat badan, tekanan darah, gula darah, asam urat, dan pembagian vitamin gratis. Masyarakat tampak ramai mengikuti acara yang dimulai sejak pukul 09.00 sampai 14.00 WIB tersebut.

Dalam kegiatan itu, pihaknya ingin masyarakat lebih dekat dengan pasangan Ganjar-Mahfud melalui kegiatan ini.

“Kami berharap kegiatan ini bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkenalkan calon presiden dan wakil presiden kita, Ganjar-Mahfud. Sebab program-program Ganjar-Mahfud selalu dekat dengan rakyat,” tandasnya.

Tutik Riyanti, warga Kelurahan Setu, Cipayung mengungkapkan, dirinya sangat senang bisa mengikuti acara ini. Pasalnya, dia mengaku sudah lama tidak pernah tidak cek kesehatan.

“Alhamdulillah, senang sekali bisa dicek kesehatan di sini. Saya sudah tidak ingat sudah berapa lama nggak cek kesehatan, mungkin lebih dari 10 tahun,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Mas’ud Efendi, warga Jl. Bantar Jati, Cipayung. Dia mengatakan, cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat bagi warga.

“Tadi setelah dicek ternyata asam urat saya tinggi. Mungkin kebanyakan makan makanan bersantan dan lemak,” pungkasnya.