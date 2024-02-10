Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Kesehatan, Jaga NU Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Aufi Shabirah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |21:54 WIB
Dukung Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Kesehatan, Jaga NU Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Relawan Ganjar Adakan Pemeriksaan Gratis
A
A
A

 

JAKARTA—Jaringan Ganjar Nusantara (Jaga-NU) DKI Jakarta menggelar pemeriksaan gratis untuk warga Jakarta. Sekitar 500 warga hadir dalam acara yang digelar di Gelanggang Remaja Cipayung dan Yayasan Nurul Musthofa Cilangkap Jakarta Timur, Sabtu (10/2/2024).

Ketua Jaga-NU DKI Jakarta, KH. Taufik Damas mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi pasangan Ganjar-Mahfud di bidang kesehatan, yaitu memberikan akses kesehatan terbaik kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk ibu, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat adat di daerah terisolir.

“Kesehatan itu hak semua orang. Jangan sampai ada masyarakat yang sakit karena tidak terdeteksi penyakitnya lantaran tidak punya uang untuk cek kesehatan. Dengan layanan kesehatan gratis ini kami ingin masyarakat terfasilitasi kesehatannya,” ujarnya.

Adapun layanan kesehatan yang diberikan dalam acara tersebut meliputi cek berat badan, tekanan darah, gula darah, asam urat, dan pembagian vitamin gratis. Masyarakat tampak ramai mengikuti acara yang dimulai sejak pukul 09.00 sampai 14.00 WIB tersebut.

Dalam kegiatan itu, pihaknya ingin masyarakat lebih dekat dengan pasangan Ganjar-Mahfud melalui kegiatan ini.

“Kami berharap kegiatan ini bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkenalkan calon presiden dan wakil presiden kita, Ganjar-Mahfud. Sebab program-program Ganjar-Mahfud selalu dekat dengan rakyat,” tandasnya.

Tutik Riyanti, warga Kelurahan Setu, Cipayung mengungkapkan, dirinya sangat senang bisa mengikuti acara ini. Pasalnya, dia mengaku sudah lama tidak pernah tidak cek kesehatan.

“Alhamdulillah, senang sekali bisa dicek kesehatan di sini. Saya sudah tidak ingat sudah berapa lama nggak cek kesehatan, mungkin lebih dari 10 tahun,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Mas’ud Efendi, warga Jl. Bantar Jati, Cipayung. Dia mengatakan, cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat bagi warga.

“Tadi setelah dicek ternyata asam urat saya tinggi. Mungkin kebanyakan makan makanan bersantan dan lemak,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement