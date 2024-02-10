Jaga NU Gelar Halaqoh Istighosah untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Jaringan Ganjar Nusantara (Jaga NU) yang merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) kultural dari berbagai lapisan, seperti kiai, Gus, ustadz dan guru ngaji menggelar halaqoh istighosah guna mengetuk pintu langit demi kemenangan Ganjar-Mahfud.

“Acara istighosah ini merupakan penutup dari rentetan kampanye yang sudah kami laksanakan. Tujuan istighoasah ini mendoakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar dan Mahfud agar dimenangkan dalam pemilu tahun 2024 ini, “ ujar Muslihudin, Ketua Jaga-NU Kabupaten Brebes, Pemalang, Sabtu, (10/2/2024).

Alasan para NU kultural ini mendukung Ganjar Mahfud, karena keduanya sosok capres cawapres yang betul-betul lahir dari kalangan rakyat jelata.

Sehingga dapat merasakan resonansi kebatinan rakyat yang terhimpun dalam 21 program yang betul-betul lahir dari rahim rakyat.

“Ganjar Mahfud sosok yang paling cocok memimpin Indonesia sekarang. Karena kesederhanaannya dan mereka sangat dekat dengan rakyat terutama dengan para Ulama, Kyai, maupun Ustadz itu terlihat dari program-programnya,”ujar pria yang akrab disapa Gus Muslih ini.

Adapun program itu lanjutnya, seperti kesejahteraan (memakmurkan) Masjid, para Guru ngaji, yang mana para Guru ngaji atau Ustadz ini merupakan para pejuang akar pejuang akar rumput NU sebagai motor penggerak, pemelihara budaya dan tradisi NU. Juga yang mengarahkan para orang tua warga Nahdliyin untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren.