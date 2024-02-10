Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaga NU Gelar Halaqoh Istighosah untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:00 WIB
Jaga NU Gelar Halaqoh Istighosah untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud
Relawan Ganjar Adakan Halaqoh Istighosah
A
A
A

 

JAKARTA - Jaringan Ganjar Nusantara (Jaga NU) yang merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) kultural dari berbagai lapisan, seperti kiai, Gus, ustadz dan guru ngaji menggelar halaqoh istighosah guna mengetuk pintu langit demi kemenangan Ganjar-Mahfud.

“Acara istighosah ini merupakan penutup dari rentetan kampanye yang sudah kami laksanakan. Tujuan istighoasah ini mendoakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar dan Mahfud agar dimenangkan dalam pemilu tahun 2024 ini, “ ujar Muslihudin, Ketua Jaga-NU Kabupaten Brebes, Pemalang, Sabtu, (10/2/2024).

Alasan para NU kultural ini mendukung Ganjar Mahfud, karena keduanya sosok capres cawapres yang betul-betul lahir dari kalangan rakyat jelata.

Sehingga dapat merasakan resonansi kebatinan rakyat yang terhimpun dalam 21 program yang betul-betul lahir dari rahim rakyat.

“Ganjar Mahfud sosok yang paling cocok memimpin Indonesia sekarang. Karena kesederhanaannya dan mereka sangat dekat dengan rakyat terutama dengan para Ulama, Kyai, maupun Ustadz itu terlihat dari program-programnya,”ujar pria yang akrab disapa Gus Muslih ini.

Adapun program itu lanjutnya, seperti kesejahteraan (memakmurkan) Masjid, para Guru ngaji, yang mana para Guru ngaji atau Ustadz ini merupakan para pejuang akar pejuang akar rumput NU sebagai motor penggerak, pemelihara budaya dan tradisi NU. Juga yang mengarahkan para orang tua warga Nahdliyin untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement