Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Anak Muda Diminta Kawal Jalannya Pesta Demokrasi

JAKARTA - Ketua DPP Taruna Merah Putih, Paramitha Widya Kusuma mengatakan, anak muda khususnya dan seluruh masyarakat harus sama-sama mengawal jalannya pesta demokrasi melalui Pemilu 2024 supaya lancar dan kondusif. Menurut dia, anak-anak muda harus komitmen mengedepankan persatuan dan menjaga konstitusi.

“Kita semua, khususnya yang muda-muda ini mestinya memiliki komitmen untuk menegakkan praktik-praktik berdemokrasi yang baik, mengedepankan persatuan dan menjaga konstitusi,” kata Paramitha melalui keterangannya, Sabtu (10/2/2024).

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, kontestasi Pemilu 2024 ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Makanya, ia menyambut baik adanya Forum Pemuda Penjaga Demokrasi (FPPD) untuk menjaga konstitusi dan pemilu damai.

“Gerakan-gerakan seperti ini saya kira menjadi wujud nyata partisipatif aktif warga negara dalam berpolitik. Ini sinyal bagus untuk menguatkan pondasi demokrasi kita,” jelas Sekretaris Bidang Ekonomi, Koperasi dan UMKM DPP PA GMNI.

Sementara itu, Inisiator Forum Pemuda Penjaga Demokrasi (FPPD), Ahdiyat Bagus Nugraha menjelaskan hasil kajian Pusat Penelitian Politik LIPI, demokrasi di Indonesia akan matang tahun 2034. Proyeksi tersebut akan tercapai jika Indonesia dapat melalui 7 kali pemilu berturut-turut secara demokratik.

“Sehingga di Pemilu 2029, konsolidasi demokrasi dianggap tuntas. Di 2034, demokrasi di Indonesia akan matang. Demokrasi yang matang ini berkelindan dengan pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045,” kata Bagus.