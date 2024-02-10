Dukung Kebebasan Pers, Ganjar: Pemerintah Harus Terbiasa Dengarkan Kritik

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan kebebasan pers harus didukung. Pernyataan tersebut diungkapkan secara virtual oleh Ganjar di acara 'Deklarasi Kemerdekaan Pers', di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar mengatakan, pemerintah harus terbiasa mendengarkan kritik. Dan terpenting, pers dapat mengedukasi masyarakat.

"Jadi menurut saya ketika kita sudah terbiasa untuk dikritik, ketika kita sudah biasa mengkritik dan kita mengerti konteksnya dalam rangka sebuah kontestasi seperti katakan pilpres, pileg, atau pilkada, maka sesuatu itu akan menjadi biasa bila kita membuka ruang hati dan pikiran yang terbuka. Karna apa? Karna itu pasti menjadi perdebatan," kata Ganjar.

Dia memberikan perumpamaan, layaknya orang sedang bertinju, dalam satu ring ditentukan tempatnya, ditentukan durasinya.