Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Dugaan Begal di Tanah Kusir, Hasil Penelusuran Polisi Bikin Geleng-Geleng

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |03:01 WIB
Viral Dugaan Begal di Tanah Kusir, Hasil Penelusuran Polisi Bikin Geleng-Geleng
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi tengah menelusuri dugaan kasus begal yang terjadi di kawasan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dialami seorang pria berinisial FS. Namun, dari hasil penelusuran, FS bukan menjadi korban begal, FS diduga ikut tawuran hingga mengalami luka.

"Pertama, di kami tak ada laporan terkait permasalahan tersebut. Kedua, hasil penelusuran sementara ada dugaan dia itu tawuran, bukan (korban begal), jadi modusnya supaya bisa BPJS di perawatan rumah sakit," ujar Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono saat dikonfirmasi, Jumat (9/2/2024).

Menurutnya, remaja berinisial FS yang viral di media sosial itu diduga bukan menjadi korban begal. Dia diduga terlibat tawuran di kawasan Tangerang hingga akhirnya mengalami luka di tubuhnya.

Adapun informasi dugaan begal itu diduga disebarkan agar korban bisa mendapatkan perawatan melalui BPJS di tempat dia dirawat. Polisi saat ini tengah menelusuri informasi itu ke pihak rumah sakit, yang mana korban dikabarkan telah dirujuk ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Anak ini diduga tawuran, dugaannya di daerah Tangerang. Makanya, kita akan telusuri lebih lanjut ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
begal viral Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement