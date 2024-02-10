Viral Dugaan Begal di Tanah Kusir, Hasil Penelusuran Polisi Bikin Geleng-Geleng

JAKARTA - Polisi tengah menelusuri dugaan kasus begal yang terjadi di kawasan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dialami seorang pria berinisial FS. Namun, dari hasil penelusuran, FS bukan menjadi korban begal, FS diduga ikut tawuran hingga mengalami luka.

"Pertama, di kami tak ada laporan terkait permasalahan tersebut. Kedua, hasil penelusuran sementara ada dugaan dia itu tawuran, bukan (korban begal), jadi modusnya supaya bisa BPJS di perawatan rumah sakit," ujar Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono saat dikonfirmasi, Jumat (9/2/2024).

Menurutnya, remaja berinisial FS yang viral di media sosial itu diduga bukan menjadi korban begal. Dia diduga terlibat tawuran di kawasan Tangerang hingga akhirnya mengalami luka di tubuhnya.

Adapun informasi dugaan begal itu diduga disebarkan agar korban bisa mendapatkan perawatan melalui BPJS di tempat dia dirawat. Polisi saat ini tengah menelusuri informasi itu ke pihak rumah sakit, yang mana korban dikabarkan telah dirujuk ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Anak ini diduga tawuran, dugaannya di daerah Tangerang. Makanya, kita akan telusuri lebih lanjut ini," tuturnya.