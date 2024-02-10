Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagi Ini, Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |10:32 WIB
Pagi Ini, Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Bogor
Ilustrasi lalu lintas di jalur Puncak Bogor (Foto: Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polisi tengah memberlakukan sistem oneway atau satu arah menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Kendaraan yang dari arah Puncak menuju Jakarta tidak dapat melintas untuk sementara waktu.

"Saat ini sudah diberlakukan oneway ke atas, proses oneway," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto dikonfirmasi, Sabtu (10/2/2024).

 BACA JUGA:

Adapun proses oneway ini dimulai sejak pukul 07.45 WIB. Volume kendaraan hari ini memang terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan dua hari sebelumnya.

"Betul, volume pagi hari ini memang yang tertinggi dibandingkan 2 hari yang lalu," terang Ardian.

Halaman:
1 2
      
