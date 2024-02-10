Ada Kampanye Akbar Prabowo-Gibran, Lalu Lintas Sekitar GBK Macet

Polisi mengatur lalu lintas di sekitar GBK Senayan Jakarta (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

JAKARTA - Jelang pemilu akbar yang akan dilakukan pasangan calon (paslon) 02, Prabowo-Gibran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (10/2/2024), sejumlah jalan menuju arah Senayan terpantau padat kendaraan.

Dari akun X TMC Polda Metro Jaya pada pukul 0 7.15, terlihat kepadatan kendaraan dari Lampu Merah Lapangan Tembak Senayan menuju GBK. Polisi meminta masyarakat agar melewati jalur alternatif lain agar tak terjebak kemacetan.

"Pengendara (dihimbau) mencari alternatif jalan lainnya karena ada kegiatan kampanye akbar pemilu 2024 di GBK Senayan," tulis akun X TMC Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, Jalan Gatot Subroto menuju GBK sangat padat karena adanya bis-bis yang parkir di pinggir jalan. Ditambah dengan massa pendukung dari kampanye akbar yang terus berdatangan ke GBK.