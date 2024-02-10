Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini Puncak Kemacetan di Kawasan Wisata Puncak

Wildan Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:28 WIB
Hari Ini Puncak Kemacetan di Kawasan Wisata Puncak
Ilustrasi lalu lintas di jalur Puncak Bogor (Foto: Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Libur akhir pekan yang dibarengi dengan cuti bersama Imlek dan Isra Mikraj 2024, kawasan wisata Puncak Bogor masih terus dipadati wisatawan. Sabtu (10/2/2024), merupakan puncak dari masa liburan panjang.

Kemacetan terjadi di kawasan wisata Puncak melalui. Ratusan personel polisi lalu lintas disiagakan di setiap titik rawan kemacetan di Jawa Barat.

Memasuki masa terakhir kampanye capres dan cawapres, hari ini di Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, sebagai jalur perlintasan Bogor merupakan wilayah strategis yang dekat dengan jakarta.

Guna menghindari terjadinya penumpukan kedaraan di jalur perlintasan yakni di puncak perlintasan dari Cianjur dan Sukabumi, ratusan personel disiagakan disejumlah titik rawan kemacetan.

Wadir Lantas Polda Jawa Barat, AKBP Edwin Afandi mengatakan bahwa sejumlah titik rawan kemacetan di Jawa Barat seperti di Lembang Bandung, di Garut dan termasuk wisata Puncak menjadi skala prioritas pengamanan.

