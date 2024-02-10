Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin dan Akar Kropos, Pohon Duku Setinggi 8 Meter di Kota Bogor Tumbang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:24 WIB
Hujan Angin dan Akar Kropos, Pohon Duku Setinggi 8 Meter di Kota Bogor Tumbang
Pohon tumbang di Kota Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Pohon duku yang berada di Jalan RE Abdullah, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tumbang. Hal itu disebabkan hujan deras yang disertai angin kencang mengguyur wilayah tersebut.

"Penyebab hujan deras disertai tiupan angin kencang dan kondisi akar pohon yang sudah keropos," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Sabtu (10/2/2024).

Kata dia, peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB siang tadi. Pohon yang tumbang memiliki ketinggian sekitar 8 meter dan diameter 30 sentimeter.

"Dampaknya menutupi badan jalan raya dan menimpa kabel internet," tambahnya.

Tim BPBD bersama Damkar dan lainnya bergegas menuju lokasi kejadian untuk membersihkan batang pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan pohon sudah dibersihkan.

"Penanganan pohon tumbang telah selesai dilaksanakan dan pengguna jalan raya dapat menggunakan jalan kembali," tutupnya.

(Awaludin)

      
