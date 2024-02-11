Memasuki Masa Tenang, Petugas Gabungan Mulai Turunkan Alat Peraga Kampanye

JAKARTA - Memasuki masa tenang Pemilu 2024, petugas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, Sudishub, dan lainnya, membersihkan alat peraga kampanye (APK).

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di sepanjang Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, petugas gabungan mulai menurunkan APK. Kegiatan ini dilakukan pada pukul 23.30 WIB, pada Sabtu (10/2/2024).

Terlihat petugas Satpol PP menurunkan sejumlah APK yang banyak terpasang pada sepanjang Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mulai dari bendera partai hingga poster calon legislatif (Caleg) diturunkan para petugas.

Sementara petugas TNI-Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas selama penurunan APK dilakukan. Sejumlah dump truck juga disiapkan untuk membawa APK yang nantinya akan dikumpulkan di beberapa lokasi.

Dari pantauan kami, petugas Satpol PP dibantu dengan sejumlah alat dalam menurunkan APK. Terlihat mereka menggunakan alat penggunting dengan ukuran yang cukup panjang agar memudahkan menurunkan APK yang tergantung di pohon atau tiang lampu jalanan.