Libur Panjang, 120 Ribu Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Sebanyak 120.000 kendaraan melintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada momen libur panjang pada Sabtu (11/2/2024). Diperkirakan pada Sabtu merupakan puncak dari volume kendaraan di kawasan wisata tersebut.

"Yang melintas di Jalur Puncak baik naik atau turun kurang lebih 120.000 kendaraan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Sabtu (10/2/2024).

Rinciannya, sekitar 50.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan 70.000 kendaraan arah Puncak menuju Jakarta. Diperdiksi, Minggu 11 Februari, jumlah kendaraan arah Jakarta akan lebih banyak.

"Prediksi besok kurang lebih kendaraan yang akan turun (Puncak menuju Jakarta) akan lebih meningkat dibanding malam ini," jelasnya.

Sehingga, pihaknya akan mengantisipasi kepadatan dengan sistem oneway. Di mana, oneway dari arah Puncak menuju Jakarta rencana akan lebih awal.

"Antisipasi kita lihat arus lalu lintas besok, kemungkinan akan dilaksanakan pukul 12.00 WIB sudah melaksanakan oneway arah bawah," tutupnya.

(Arief Setyadi )