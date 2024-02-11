Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas Jalur Puncak Bogor Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |01:30 WIB
Lalu Lintas Jalur Puncak Bogor Normal Dua Arah
Jalur Puncak, Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah kembali normal dua arah. Penormalan jalur ini dilakukan setelah 8 jam diterapkan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kurang lebih tadi kita melaksanakan oneway (Puncak menuju Jakarta) dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB malam kurang lebih 8 jam," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Sabtu (10/2/2024).

Lamanya proses oneway sejak tadi karena memang arus kendaraan sangat tinggi. Terutama pada titik-titik yang rawan kemacetan di Jalur Puncak.

"Memang terjadi beberapa persendatan di mana titik-titik rawan kemacetan sudah kami floating tetapi memang karena arus liburan ini cukup tinggi sehingga kepadatan di Jalur Puncak masih padat sampai malam ini. Jadi, hambatannya itu arus kendaraan cukup deras di dominasi roda dua," ujarnya.

Tercatat, terdapat sekitar 120.000 kendaraan yang melintas di Jalur Puncak. Rinciannya sekitar 50.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan 70.000 kendaraan arah Puncak menuju Jakarta.

"Prediksi besok kurang lebih kendaraan yang akan turun (Puncak menuju Jakarta) akan lebih meningkat dibanding malam ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167066/jakarta_kondusif-N7Cm_large.jpg
Jakarta Kondusif, Lalin di Kwitang hingga Matraman Kembali Ramai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement