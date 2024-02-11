Lalu Lintas Jalur Puncak Bogor Normal Dua Arah

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah kembali normal dua arah. Penormalan jalur ini dilakukan setelah 8 jam diterapkan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kurang lebih tadi kita melaksanakan oneway (Puncak menuju Jakarta) dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB malam kurang lebih 8 jam," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Sabtu (10/2/2024).

Lamanya proses oneway sejak tadi karena memang arus kendaraan sangat tinggi. Terutama pada titik-titik yang rawan kemacetan di Jalur Puncak.

"Memang terjadi beberapa persendatan di mana titik-titik rawan kemacetan sudah kami floating tetapi memang karena arus liburan ini cukup tinggi sehingga kepadatan di Jalur Puncak masih padat sampai malam ini. Jadi, hambatannya itu arus kendaraan cukup deras di dominasi roda dua," ujarnya.

Tercatat, terdapat sekitar 120.000 kendaraan yang melintas di Jalur Puncak. Rinciannya sekitar 50.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan 70.000 kendaraan arah Puncak menuju Jakarta.

"Prediksi besok kurang lebih kendaraan yang akan turun (Puncak menuju Jakarta) akan lebih meningkat dibanding malam ini," tambahnya.