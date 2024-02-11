Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Gatot Subroto hingga Simpang Susun Semanggi Bersih dari APK saat Masa Tenang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |08:33 WIB
Jalan Gatot Subroto hingga Simpang Susun Semanggi Bersih dari APK saat Masa Tenang
Jalan Gatot Subroto Bebas APK/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan masa tenang H-3 menjelang pencoblosan Pemilu Serentak 2024 mendatang mulai hari ini, Minggu (11/2/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia dari arah Tugu Pancoran hingga simpang susun Semanggi sudah tidak terlihat alat peraga kampanye.

Begitupun di sejumlah titik vital seperti simpang Tendean, Flyover Kuningan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Simpang Susun Semanggi, hingga Flyover Gerbang Pemuda sudah tidak terlihat APK baik itu bendera, baliho, hingga spanduk partai politik maupun Capres-Cawapres.

Masih terlihat sejumlah bendera partai politik seperti di plang penunjuk Jalan di Simpang Susun Semanggi maupun sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda.

Sementara itu, APK di Flyover Gerbang Pemuda mengarah ke Gatot Subroto-Pancoran sudah bersih. Hanya saja bambu bekas APK masih terlihat dipinggir jalan Flyover tersebut saat masa tenang.

(Fahmi Firdaus )

      
