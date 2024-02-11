Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Situasi Bundaran HI saat CFD Ditiadakan di Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |09:10 WIB
Situasi Bundaran HI saat CFD Ditiadakan di Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024
Suasana saat Masa Tenang di Sudirman
JAKARTA - Car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) ditiadakan pada Minggu 11 Februari 2024 karena memasuki masa tenang kampanye Pemilu 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, masyarakat tetap berolahraga di sekitaran Bundaran HI meskipun berdampingan dengan pengendara kendaraan bermotor.

Biasanya, sejak pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB, warga akan tumpah ruah di sekitaran Bundaran HI dan Sudirman-Thamrin untuk berolahraga. Tidak sedikit dari mereka juga mengajak keluarganya untuk sekedar jalan santai hingga bersepeda.

Namun, karena peniadaan CFD atau HBKB yang bersifat sementara selama masa tenang kampanye pemilu 2024, jumlah masyarakat yang berolahraga jauh lebih sedikit dari biasanya.

Masyarakat lebih banyak memilih olahraga lari hingga jalan santai, karena bisa memanfaatkan pedestrian atau trotoar. Sedangkan, hanya sedikit dari mereka yang berolahraga menggunakan sepeda.

Peniadaan CFD atau HBKB itu juga sudah diumumkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Bahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pun menyebarluaskan informasi tersebut melalui akun Instagramnya @dishubdkijakarta.

"Dalam rangka masa tenang kampanye Pemilu 2024, hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Minggu 11 Februari 2024 DITIADAKAN,” demikian pernyataan Dishub DKI.

