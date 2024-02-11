Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Banyak APK Berjejer Dekat Kantor KPU RI saat Masa Tenang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |10:10 WIB
Duh! Banyak APK Berjejer Dekat Kantor KPU RI saat Masa Tenang
APK Berjejer di Dekat Kantor KPU RI/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang di dekat Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) saat masa tenang Pemilu 2024.

Puluhan APKN dari sejumlah partai politik itu, terpantau masih terpasang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024) pagi.

Dari pantauan MPI sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan APK berupa bendera, baliho hingga spanduk, masih terpasang di tengah Jalan HOS Cokroaminoto. APK itu terpasang pada rangkaian besi pembatas jalan di sana.

APK itu terpasang hanya berjarak sekutar 300 meter dari Kantor KPU RI. Terpantau, dua personel Satpol PP tengah mencopot APK tersebut.

Namun, sebagian besar APK yang umumnya bendera partai politik Pemilu 2024 dan juga caleg itu masih terpasang kokoh saat masa tenang.

