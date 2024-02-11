Duh! Banyak APK Berjejer Dekat Kantor KPU RI saat Masa Tenang

JAKARTA - Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang di dekat Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) saat masa tenang Pemilu 2024.

Puluhan APKN dari sejumlah partai politik itu, terpantau masih terpasang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024) pagi.

Dari pantauan MPI sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan APK berupa bendera, baliho hingga spanduk, masih terpasang di tengah Jalan HOS Cokroaminoto. APK itu terpasang pada rangkaian besi pembatas jalan di sana.

APK itu terpasang hanya berjarak sekutar 300 meter dari Kantor KPU RI. Terpantau, dua personel Satpol PP tengah mencopot APK tersebut.

Namun, sebagian besar APK yang umumnya bendera partai politik Pemilu 2024 dan juga caleg itu masih terpasang kokoh saat masa tenang.