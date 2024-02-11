Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasi Pencoblosan, Caleg Perindo: Rumusnya 4 ke Kanan dan 4 ke Bawah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |19:39 WIB
Sosialisasi Pencoblosan, Caleg Perindo: Rumusnya 4 ke Kanan dan 4 ke Bawah
Caleg Perindo Wahyu Nur Iman (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman menggelar sosialisasi kampanye Partai Perindo di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 9 Februari 2024.

Selain sosialisasi, Wahyu juga menggelar bazar murah 1000 liter minyak goreng Partai Perindo bagi warga Jalan H.Siun RT 001/RW05 No 45, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.

Wahyu yang memberikan sambutan pun ikut menjelaskan simulasi pencoblosan surat suara. Karena agenda kampanye dari partainya yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Wahyu juga mengajarkan rumus canggih memilih kepada warga.

"Jadi ibu-ibu coblos surat suaranya itu ada rumusnya, rumusnya itu empat kali empat (4X4). Jadi empat ke kanan, lalu lihat empat ke bawah. Nah disitu ada nomor 16 ibu, partai Perindo," terang Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan kehadirannya bersama Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), Ustaz Yusuf Mansur, juga disampaikan agar menjadi perhatian bagi para pemilihnya. Ia mengatakan, untuk DPR RI, memilih Yusuf Mansur, sedangkan DPRD DKI memilih dirinya.

"Ibu-ibu jadi pilih untuk pilih nomor urut 16, Partai Perindo. DPR-nya Nomor urut satu, Ustaz Yusuf Mansur dan DPRD DKI nya, nomor urut 5," tutur Wahyu.

Halaman:
1 2
      
