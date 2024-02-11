Masa Tenang Pemilu, Berbagai Elemen Masyarakat Gotong Royong Bersihkan APK di Jakarta

JAKARTA - Memasuki masa tenang Pemilu 2024, Relawan Progresif bersama komunitas, termasuk Langit Biru Pertiwi yang dipimpin Nadia Mulya, Komunitas Penguin dan Banteng Muda Indonesia, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menyelenggarakan aksi "Bersih APK dengan Kampanye Hijau" di Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024) dini hari.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi positif antara elemen masyarakat dan pemerintah, serta mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Bawaslu DKI Jakarta.

Direktur Nasional Progresif, Dr. Eka Sastra menjelaskan bahwa aksi ini dilandasi oleh dua tujuan. Pertama, untuk menyebarkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama di masa transisi pasca-kampanye yang penuh dengan APK.

Kedua, untuk membantu meringankan beban Bawaslu dan Satpol PP DKI Jakarta dalam menertibkan APK yang tidak terpasang sesuai aturan.

"Melihat banyaknya APK yang terpasang di tempat tidak semestinya, seperti di pohon dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yang membahayakan manusia dan lingkungan, kami tergerak untuk membantu," ungkap Eka.

Lebih dari sekadar membersihkan APK, Eka menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengembalikan keindahan Ibu Kota Jakarta dan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

"Aksi ini menjadi simbol partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa berkontribusi dalam menciptakan Pemilu 2024 yang bersih dan damai," tegas Eka.

Andrian Wanabakti Cader, Sekretaris Humas Progresif, mengapresiasi semangat para relawan yang dengan antusias turun tangan membersihkan APK.

"Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan partisipasi aktif dalam menjaga keindahan kota. Mari bersama-sama kita jaga Jakarta agar tetap bersih dan asri," kata Andrian.

Kegiatan ini diawali dengan apel bersama yang dipimpin oleh Walikota Jakarta Selatan, Munjirin. Ratusan petugas Satpol PP DKI Jakarta bersama relawan Progresif dan komunitas bergerak serentak membersihkan APK di berbagai wilayah Jakarta Selatan.