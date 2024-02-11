Hari Terakhir Libur Panjang Imlek, 36.302 Penumpang KA Tiba di Jakarta

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat ada 36.302 penumpang kereta api (KA) yang tiba di Jakarta pada hari terakhir libur panjang atau long weekend, Minggu (11/2/2024). Mereka tiba di Ibu Kota melalui beberapa stasiun yang dikelola KAI Daop 1 Jakarta.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan kedatangan 36.302 penumpang terjadi sejak Minggu pagi hingga siang hari ini. Dia merinci penumpang yang tiba di Stasiun Gambir sebanyak 12.590 orang.

Sementara, penumpang yang tiba di Stasiun Senen berada di angka 14.700 otang. Dan 9.012 penumpang lainnya tiba melalui Stasiun lain di Daop 1 Jakarta.

“Datang 11 Februari 2024, jadi total penumpang datang 36.302 penumpang,” ujar Ixfan kepada MNC Portal.

Sebaliknya, masyarakat yang meninggalkan Ibu Kota menuju daerah tujuan juga cukup tinggi jumlahnya. Ixfan menyebut per 11 Februari 2024 penumpang yang melakukan keberangkatan melalui kereta api mencapai 29.609 orang.

Rinciannya, perjalanan lewat Stasiun Gambir ada 9.610 penumpang, Stasiun Senen 13.538 penumpang, dan Stasiun lain di Daop 1 Jakarta 6.461 penumpang. Sehingga total penumpang yang berangkat sebanyak 29.609 orang.