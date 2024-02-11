Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Terakhir Libur Panjang Imlek, 36.302 Penumpang KA Tiba di Jakarta

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |22:38 WIB
Hari Terakhir Libur Panjang Imlek, 36.302 Penumpang KA Tiba di Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat ada 36.302 penumpang kereta api (KA) yang tiba di Jakarta pada hari terakhir libur panjang atau long weekend, Minggu (11/2/2024). Mereka tiba di Ibu Kota melalui beberapa stasiun yang dikelola KAI Daop 1 Jakarta.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan kedatangan 36.302 penumpang terjadi sejak Minggu pagi hingga siang hari ini. Dia merinci penumpang yang tiba di Stasiun Gambir sebanyak 12.590 orang.

 BACA JUGA:

Sementara, penumpang yang tiba di Stasiun Senen berada di angka 14.700 otang. Dan 9.012 penumpang lainnya tiba melalui Stasiun lain di Daop 1 Jakarta.

“Datang 11 Februari 2024, jadi total penumpang datang 36.302 penumpang,” ujar Ixfan kepada MNC Portal.

BACA JUGA:

Momen Libur Panjang, Polisi Prediksi Besok Terjadi Lonjakan Arus Kendaraan di Jalur Puncak Bogor 

Sebaliknya, masyarakat yang meninggalkan Ibu Kota menuju daerah tujuan juga cukup tinggi jumlahnya. Ixfan menyebut per 11 Februari 2024 penumpang yang melakukan keberangkatan melalui kereta api mencapai 29.609 orang.

Rinciannya, perjalanan lewat Stasiun Gambir ada 9.610 penumpang, Stasiun Senen 13.538 penumpang, dan Stasiun lain di Daop 1 Jakarta 6.461 penumpang. Sehingga total penumpang yang berangkat sebanyak 29.609 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161238/tanggal_merah-C0zI_large.jpg
Pemerintah Ternyata Tetapkan 18 Agustus Cuti Bersama Bukan Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161227/pemerintah-pcGC_large.jpg
Kabar Baik! SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Akhirnya Terbit, Cek Selengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160644/pemerintah-S4eq_large.jpg
Kabar Baik! Istana Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159654/libur-Plr4_large.jpg
Hore! Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127735/tmii-Kv5l_large.jpg
Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/338/3107865/mrt-05W8_large.jpg
Begini Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mi'raj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement