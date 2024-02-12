Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keren, Limbah APK di Kota Bogor Bakal Disulap Jadi Paving Block

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |05:50 WIB
Keren, Limbah APK di Kota Bogor Bakal Disulap Jadi Paving Block
A
A
A

BOGOR - Alat peraga kampanye (APK) yang berada di pusat Kota Bogor mulai dibersihkan dalam masa tenang Pemilu 2024. Jumlah sementara APK yang didapat mencapai 2 truk dan 10 mobil pikap.

"Ini hari ini kita sejak pagi sudah berkumpul APK 2 truk dan 10 mobil pikap," kata Wali Kota Bogor Bima Arya kepada wartawan, Minggu (11/2/2024).

Kata dia, limbah APK itu akan dipilah oleh petugas. Selanjutnya, APK yang berbahan plastik nantinya akan diolah menjadi salah satu bahan baku pembuatan paving block di lokasi Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita mencoba untuk memilah kawat dan kayunya langsung plastiknya kita kirim ke Mekarwangi yang kapasitasnya bisa mencapai 200 kilogram perhari untuk diolah menjadi paving block yang kemudian nanti menjadi ekonomi," jelasnya.

Pengolahan ini, lanjut Bima, sudah dikaji beberapa bulan lalu oleh Pemkot Bogor. Hasilnya, limbah plastik APK dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu bahan baku pembuatan paving block.

"Karena di sana membutuhkan sampah plastik, saya minta kaji sejak bulan lalu sejauh mana mungkin bahan-bahan APK ini ternyata bisa gitu ya. Jadi dari pada dibakar, ditimbun gitu saja di (TPST) Galuga lebih baik kita olah. Tapi kapasitasnya terbatas hanya 200 kilogram sehari. Nah yang tidak bisa diolah kita salurkan ke jejaring kita di titik lain," ungkap Bima.

Di samping itu, lanjut Bima, pihaknya beserta petugas gabungan akan terus membersihkan APK hingga ke pelosok kampung. Ditargetkan, APK akan selesai dibersihkan pada Selasa 13 Februari 2024.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Bima Arya Kota Bogor
