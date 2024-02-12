Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Dihabisi Teman Usai Tenggak Miras Bersama, Polisi Masih Selidiki Kasus Kematian Pria di Beji Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |06:36 WIB
Diduga Dihabisi Teman Usai Tenggak Miras Bersama, Polisi Masih Selidiki Kasus Kematian Pria di Beji Depok
DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Pradana menyebut pihaknya masih menyelidiki kasus kematian pria berinisial IZ (42) yang merupakan anggota salah satu organisasi masyarakat (Ormas) ditemukan tewas membusuk di kamar kos, Pondok Cina, Beji, Kota Depok pada Kamis (8/2/2024) silam.

Menurutnya kabar dugaan IZ tewas dihabisi teman usai menenggak minuman keras (miras) bersama juga belum dapat dipastikan. Pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut.

'Sementara masih dalam penyelidikan. Dugaannya begitu (tewas ditangan teman didahului menenggak miras bersama), tapi masih dalam penyelidikan sampai saat ini. Karena belum ada keterangan yang menyatakan itu semua masih dugaan," kata Arya saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (12/2/2024).

Arya memastikan CCTV atau kamera pengawas disekitar lokasi mati tidak ada yang aktif merekam kejadian tersebut.

"CCTVnya mati semua sudah di cek, nggak ada yang aktif," ujarnya.

Sebelumnya, Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di rumah indekos di Beji, Kota Depok pada Kamis (8/2/2024). Korban yang diketahui bernama Indra Zulkarnaen (42) ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB.

“(Penemuan) sekitar jam 13.00 WIB. Korban Indra Zulkarnaen dengan alamat KP. Palsi Gunung, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,” kata Kaur Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi, Jumat (9/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pembunuhan depok mayat
