HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Imlek Selesai, Kemacetan Kembali Terjadi di Sejumlah Jalan Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |08:00 WIB
Libur Imlek Selesai, Kemacetan Kembali Terjadi di Sejumlah Jalan Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Kemacetan kembali di sejumlah ruas jalan Jakarta setelah libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek selesai pada Senin (12/2/2024) pagi ini.

Dalam unggahan foto laman Instagram @jktinfo terlihat kemacetan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah ruas jalan salah satunya di dekat LP Cipinang, Jakarta Timur.

Sementara itu, laporan laman X @TMCPoldaMetro terlihat kepadatan lalu lintas terjadi di Lampu Merah Galur mengarah ke Simpang Senen dari arah Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

"07.11 Situasi arus lalu-lintas pagi hari di sekitaran Tl. Galur Jl. Letjend. R Suprapto dari Cempaka Putih menuju Simpang Senen terpantau ramai cenderung padat," cuit laman X @TMCPoldaMetro.

- 06.55 Situasi arus lalu-lintas pagi hari di sekitaran Tl. Matraman yang mengarah Jatinegara, Salemba, Pasar Rumput, Tugu Proklamasi, dan Pramuka terpantau ramai lancar.

- 06.53 Situasi arus lalu-lintas pagi hari di sekitaran Tl. Carolus Jl. Salemba Raya dari Matraman menuju Simpang Senen maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar.

- 06.24 Situasi arus lalu-lintas pagi hari di sekitaran Tl. Pasar Rebo Jl. Raya Bogor yang mengarah Tanjung Barat, Kramat Jati, Cipayung, Kampung Rambutan, dan Cijantung terpantau ramai lancar.

(Khafid Mardiyansyah)

      
