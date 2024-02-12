Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Driver Ojol Pukul Kepala Karyawati Resto di Ciputat, Kini Jadi Pengangguran

Hambali , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |12:52 WIB
<i>Driver</i> Ojol Pukul Kepala Karyawati Resto di Ciputat, Kini Jadi Pengangguran
Driver ojol pukul kepala karyawati di Ciputat (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang driver Ojek online (Ojol) memukul kepala salah satu karyawati di sebuah resto yang terletak di wilayah Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel). Rekaman kejadian itu viral setelah diunggah ke media sosial.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 10 Februari 2024 sekira pukul 19.56 WIB. Korban yang tengah melayani pemesanan, tiba-tiba mendapat pukulan di bagian kepalanya oleh driver Ojol yang menunggu di sisi ruangan

Narasi yang disebutkan dalam unggahan video @sawangan_info itu menyebut, jika pelaku kesal lantaran pesanannya tak didahulukan oleh korban. Sementara di sisi lain, kondisi resto dikatakan sedang ramai hingga antrian pesanan cukup banyak.

Pihak kepolisian sendiri telah mendatangi lokasi kejadian. Pihak korban pun telah diminta membuat laporan atas kejadian itu. "Sudah kami cek TKP, korban sudah diarahkan jika mau buat laporan," terang Kasihumas Polsek Ciputat Timur, Bripka Suryadi, Senin (12/02/24).

Belakangan, pihak driver Ojol telah meminta maaf kepada karyawati dan pihak resto atas peristiwa itu. Korban sendiri awalnya merasa tak terima, namun karena butuh proses panjang untuk menempuh jalur hukum maka korban memutuskan menerima perdamaian tersebut.

"Jujur sebenarnya memang saya masih tidak terima, walaupun ke jalur hukum pun saya rasa tidak akan bisa dan tidak akan mudah, karena harus ada bukti visum sedangkan pada kejadian yang saya alami memang pukulannya kencang namun saya tidak memiliki luka lebam, memar, biru, dll. Hanya mengalami pusing saja," bunyi keterangan korban sebagaimana unggahan terbaru @sawangan_info.

Topik Artikel :
Pemecatan Ojol pemukulan
Telusuri berita news lainnya
