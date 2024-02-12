BPBD DKI Peringatkan Cuaca Hujan pada Sore Hari hingga Potensi Pergerakan Tanah

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan warga mewaspadai hujan lebat di wilayah Jakarta, dan sekitarnya pada Senin (12/2/2024) sore hingga malam.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat pada dini hari. Serta pada rentang waktu antara menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok," tulis BPBD DKI dalam akun @BPBDJakarta di media sosial Twitter atau X.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga menyampaikan peringatan dini potensi tanah longsor di Jakarta.

Potensi gerakan tanah terdiri dari kategori rendah dengan simbol warna hijau, menengah dengan simbol warna kuning, dan tinggi dengan simbol warna merah jambu (pink).

Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dalam peta tersebut berwarna hijau. Sedangkan yang berwarna kuning dan merah jambu mayoritas ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan kecil di Jakarta Barat.

Sejumlah kecamatan rawan longsor di Jakarta Selatan yakni Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan dan Tebet.