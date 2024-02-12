Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Peringatkan Cuaca Hujan pada Sore Hari hingga Potensi Pergerakan Tanah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:28 WIB
BPBD DKI Peringatkan Cuaca Hujan pada Sore Hari hingga Potensi Pergerakan Tanah
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan warga mewaspadai hujan lebat di wilayah Jakarta, dan sekitarnya pada Senin (12/2/2024) sore hingga malam.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat pada dini hari. Serta pada rentang waktu antara menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok," tulis BPBD DKI dalam akun @BPBDJakarta di media sosial Twitter atau X.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga menyampaikan peringatan dini potensi tanah longsor di Jakarta.

Potensi gerakan tanah terdiri dari kategori rendah dengan simbol warna hijau, menengah dengan simbol warna kuning, dan tinggi dengan simbol warna merah jambu (pink).

Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dalam peta tersebut berwarna hijau. Sedangkan yang berwarna kuning dan merah jambu mayoritas ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan kecil di Jakarta Barat.

Sejumlah kecamatan rawan longsor di Jakarta Selatan yakni Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan dan Tebet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184299//kebanjiran-R0hj_large.JPG
Jakarta Diguyur Hujan Deras, 16 RT dan Ruas Jalan Kebanjiran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182828//operasi_modifikasi_cuaca-nI4M_large.JPG
Kendalikan Curah Hujan, BPBD DKI Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181810//banjir_rob-hvQs_large.jpg
Fenomena Bulan Purnama, Waspada Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181331//longsor-4cGE_large.jpg
Tanah Longsor di Makassar Jaktim, Tiga Halaman Rumah Ambles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180660//petugas_kesulitan_perbaiki_tanggul_baswedan_di_jati_padang-RrNj_large.JPG
Debit Air Tinggi, Petugas Kesulitan Perbaiki Tanggul Baswedan di Jati Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180575//banjir_jakarta-S3wq_large.jpg
Banjir di Jakarta, 4 RT dan 3 Ruas Jalan Masih Tergenang hingga Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement