Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masa Tenang Pemilu 2024, Petugas Satpol PP dan PPSU Bersihkan 192 Ribu APK di Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:38 WIB
Masa Tenang Pemilu 2024, Petugas Satpol PP dan PPSU Bersihkan 192 Ribu APK di Jakarta
Petugas copot APK Pemilu 2024 (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 192 ribu Alat Peraga Kampanye (APK) dibersihkan secara serentak di lima wilayah kota, dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin mengatakan, pembersihan telah dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024 pukul 00:00 WIB.

"Hingga pukul 11:00 WIB petugas Satpol PP bersama berbagai unsur telah berhasil menurunkan 192.201 APK," ujar Arifin di Jakarta, Senin (12/2/2023) dalam keterangannya.

Berikut rekap data hasil pembersihan APK berdasarkan tingkat pelaksana:

a. Kota Adm Jakarta Pusat : 53.408 APK

b. Kota Adm Jakarta Utara : 15.455 APK

c. Kota Adm Jakarta Barat : 24.668 APK

d. Kota Adm Jakarta Selatan : 45.972 APK

e. Kota Adm Jakarta Timur : 48.749 APK

f. Kabupaten Kepulauan Seribu : 1.929 APK

g. Provinsi : 3.030 APK

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182977//pemerintah-i2O0_large.jpg
Satpol PP Gandeng KLH Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/612/3178959//viral-DjNB_large.jpg
Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178537//viral-pW4O_large.jpg
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176088//ragunan-bwYj_large.jpg
Ragunan Buka hingga Malam, CCTV Ditambah dan Satpol PP Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458//mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement