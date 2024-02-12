Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Salah Tangkap Pasutri di Cileungsi Bogor, 9 Anggota Polisi Dicopot

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:44 WIB
Gegara Salah Tangkap Pasutri di Cileungsi Bogor, 9 Anggota Polisi Dicopot
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut, terdapat sembilan anggotanya yang dicopot terkait insiden salah tangkap pasangan suami istri, di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mereka yang dicopot anggota dari Satreskrim Polres Bogor.

"Sudah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan itu, dan saya sudah copot anggotanya. Ada 9 (anggota), sudah kita copot (dari) Reskrim," kata Rio kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Kata dia, pencopotan dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun pencopotan 9 anggota itu telah dikelurkan pada Jumat 9 Februari 2024 lalu.

"Dalam rangka riksa, udah saya keluarkan hari Jumat kemarin," tegasnya.

Rio pun kembali menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang dialami oleh pasangan suami istri itu dan masyarakat. Sebagai pimpinan, dirinya mengaku bertanggungjawab atas anggotanya.

"Jadi saya mohon maaf seluruh masyarakat Kabupaten Bogor atas kejadian itu. Saya yang salah, saya bertanggung jawab atas semuanya," tutupnya.

Sebelumnya, mobil yang berisi pasangan suami istri di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor diberhentikan oleh aparat kepolisian. Namun, mobil yang semula dikira buronan kasus pencurian itu salah sasaran.

Halaman:
1 2
      
