HOME NEWS MEGAPOLITAN

33.000 Personel Gabungan Pengaman Pemilu 2024 Disebar ke Seluruh TPS di Kabupaten Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |14:05 WIB
33.000 Personel Gabungan Pengaman Pemilu 2024 Disebar ke Seluruh TPS di Kabupaten Bogor
Gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor (Foto: Polres Bogor)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 33.000 personel gabungan mulai disebar ke tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kabupaten Bogor. Hal ini dalam rangka proses rangkaian pengamanan Pemilu 2024.

"Pada hari ini kita akan melaksanakan pelepasan pergeseran pasukan pengamanan TPS dalam rangka rangkaian Pemilu Presiden dan Legislatif 2024. Hari ini atas seizin bapak PJ Bupati Bogor kami bersama unsur Forkompimda akan menggelarkan pasukan sebanyak 33.000 pasukan baik itu TNI, Polri yang didukung Linmas, unsur SKPD Kabupaten Bogor dan seluruh elemen masyarakat," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Senin (12/2/2024).

 BACA JUGA:

Kata dia, pihaknya telah mengklasifikasikan TPS dari mulai dari kurang rawan, rawan hingga sangat rawan. Pengamanan akan berbeda-beda terhadap situasi dan kondisi serta demografi masing-masing wilayah.

Halaman:
1 2
      
