Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masa Tenang Pemilu 2024, Satpol PP DKI Sudah Tertibkan 309 Ribu APK

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |15:49 WIB
Masa Tenang Pemilu 2024, Satpol PP DKI Sudah Tertibkan 309 Ribu APK
Satpol PP DKI tertibkan APK (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Adi Krisno menyebutkan hingga hari kedua masa tenang Pemilu 2024 pada Senin (12/2/2024) Pukul 12.00 WIB sudah ada 309 ribu Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditertibkan.

Pembersihan dilakukan serentak di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Rekapitulasi hasil pembersihan APK pada masa tenang Pemilu 2024 hingga Pukul 12 siang dari laporan satuan di wilayah total sudah ada 309.633 APK ditertibkan," ujar Adi, Senin (12/2/2024).

Sebanyak 309 ribu tersebut dijelaskan Adi Krisno berdasarkan Jenis APK terbagi menjadi beberapa kategori yakni:

a. Spanduk : 62.616 lembar

b. Baliho : 26.861 lembar

c. Banner : 92.831 lembar

d. Bendera : 100.941 lembar

e. Pamflet/Stiker : 16.340 lembar

f. Lainnya : 10.044 lembar

Sedangkan pelaksanaan penertiban APK dilakukan berdasarkan satuan pelaksana paling banyak ada di Jakarta Timur dengan 78.488 APK. Menyusul Jakarta Selatan dengan 75.965 APK ditertibkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement