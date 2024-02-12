Masa Tenang Pemilu 2024, Satpol PP DKI Sudah Tertibkan 309 Ribu APK

JAKARTA - Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Adi Krisno menyebutkan hingga hari kedua masa tenang Pemilu 2024 pada Senin (12/2/2024) Pukul 12.00 WIB sudah ada 309 ribu Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditertibkan.

Pembersihan dilakukan serentak di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada saat masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Rekapitulasi hasil pembersihan APK pada masa tenang Pemilu 2024 hingga Pukul 12 siang dari laporan satuan di wilayah total sudah ada 309.633 APK ditertibkan," ujar Adi, Senin (12/2/2024).

Sebanyak 309 ribu tersebut dijelaskan Adi Krisno berdasarkan Jenis APK terbagi menjadi beberapa kategori yakni:

a. Spanduk : 62.616 lembar

b. Baliho : 26.861 lembar

c. Banner : 92.831 lembar

d. Bendera : 100.941 lembar

e. Pamflet/Stiker : 16.340 lembar

f. Lainnya : 10.044 lembar

Sedangkan pelaksanaan penertiban APK dilakukan berdasarkan satuan pelaksana paling banyak ada di Jakarta Timur dengan 78.488 APK. Menyusul Jakarta Selatan dengan 75.965 APK ditertibkan.