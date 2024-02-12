Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Industri Pulogadung Digegerkan Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Selokan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:42 WIB
Kawasan Industri Pulogadung Digegerkan Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Selokan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Jatinegara digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas diperkirakan umur 45 tahun di sebuah selokan, atau gorong-gorong saluran air di depan di jalan Rawa Gatel nomor R 36 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Mayat tanpa identitas ditemukan di selokan atau gorong-gorong depan PT Glora Industri jalan Rawa Gatel," kata Kutip Kapolsek Pulogadung, Kompol Sutrisno saat dikonfirmasi, Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, penemuan mayat tanpa identitas tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan PT Glora Industri. Penemuan tersebut disaksikan dua orang satpam perusahaan Ade Rohmana dan Far'i Hasan.

Dari keterangannya saksi, penemuan mayat tersebut ditemukan saat melaksanakan kerja. Saat itu karena karyawan akan pulang kerja membuka pintu gerbang dan melihat ke slokan melihat mayat.

"Ada tangan kelihatan mukanya dan saksi mengira boneka karena saksi satu merasa penasaran memanggil saksi dua untuk memastikan tangan dan kepala ternyata korban meninggal duania," jelasnya.

Saksi selanjutnya menghubungi Polsek Cakung, selanjutnya dilakukan identifikasi oleh Polres Jakarta Timur. Dari hasil identifikasi sementara pada korban tidak ditemukan luka-luka ditubuh korban, selanjutnya korban dibawa RS Bayangkara Kramatjati.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement