Kawasan Industri Pulogadung Digegerkan Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Selokan

JAKARTA - Masyarakat Jatinegara digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas diperkirakan umur 45 tahun di sebuah selokan, atau gorong-gorong saluran air di depan di jalan Rawa Gatel nomor R 36 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Mayat tanpa identitas ditemukan di selokan atau gorong-gorong depan PT Glora Industri jalan Rawa Gatel," kata Kutip Kapolsek Pulogadung, Kompol Sutrisno saat dikonfirmasi, Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, penemuan mayat tanpa identitas tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan PT Glora Industri. Penemuan tersebut disaksikan dua orang satpam perusahaan Ade Rohmana dan Far'i Hasan.

Dari keterangannya saksi, penemuan mayat tersebut ditemukan saat melaksanakan kerja. Saat itu karena karyawan akan pulang kerja membuka pintu gerbang dan melihat ke slokan melihat mayat.

"Ada tangan kelihatan mukanya dan saksi mengira boneka karena saksi satu merasa penasaran memanggil saksi dua untuk memastikan tangan dan kepala ternyata korban meninggal duania," jelasnya.

Saksi selanjutnya menghubungi Polsek Cakung, selanjutnya dilakukan identifikasi oleh Polres Jakarta Timur. Dari hasil identifikasi sementara pada korban tidak ditemukan luka-luka ditubuh korban, selanjutnya korban dibawa RS Bayangkara Kramatjati.

(Awaludin)