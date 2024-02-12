Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Kawasan Industri Pulogadung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |23:55 WIB
Kronologi Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Kawasan Industri Pulogadung
Ilustrasi Penemuan Mayat
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkapkan kronologi penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di sebuah selokan atau gorong-gorong saluran air di depan di Jalan Rawa Gatel nomor R 36, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Mayat tanpa identitas ditemukan di selokan atau gorong-gorong depan PT Glora Industri jalan Rawa Gatel," kata Kapolsek Pulogadung, Kompol Sutrisno saat dikonfirmasi, Senin (12/2/2024).

Sutrisno mengatakan, penemuan mayat tanpa identitas tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan PT Glora Industri.

Penemuan mayat tersebut disaksikan dua orang satpam perusahaan Ade Rohmana dan Far'i Hasan.

Dari keterangannya saksi, penemuan mayat tersebut ditemukan saat melaksanakan kerja. Saat itu karena karyawan akan pulang kerja membuka pintu gerbang dan melihat ke selokan melihat mayat pria.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement