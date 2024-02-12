Kronologi Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Kawasan Industri Pulogadung

JAKARTA – Polisi mengungkapkan kronologi penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di sebuah selokan atau gorong-gorong saluran air di depan di Jalan Rawa Gatel nomor R 36, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Mayat tanpa identitas ditemukan di selokan atau gorong-gorong depan PT Glora Industri jalan Rawa Gatel," kata Kapolsek Pulogadung, Kompol Sutrisno saat dikonfirmasi, Senin (12/2/2024).

Sutrisno mengatakan, penemuan mayat tanpa identitas tersebut terjadi ada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan PT Glora Industri.

Penemuan mayat tersebut disaksikan dua orang satpam perusahaan Ade Rohmana dan Far'i Hasan.

Dari keterangannya saksi, penemuan mayat tersebut ditemukan saat melaksanakan kerja. Saat itu karena karyawan akan pulang kerja membuka pintu gerbang dan melihat ke selokan melihat mayat pria.