Aksi Tawuran Bikin Resah Warga Bekasi, Pelakunya Bocil SMP Bersenjata Tajam

BEKASI -Viral di media sosial remaja melakukan siaran langsung di Instagram saat menjalankan aksi tawuran. Diketahui tawuran tersebut terjadi di Jalan Caman Raya Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kejadian tersebut disaksikan oleh beberapa warga setempat, salah satunya adalah Sugeng (55) yang melihat puluhan remaja berlarian sambil membawa senjata tajam.

"Bukan anak kampung sini, itu anak Tanah Harapan. Ada 30 orang pada bawa samurai, celurit, balok. Mereka anak SMP SMA lah," ujar Sugeng dikutip, Selasa (13/2/2024).

BACA JUGA: Pelaku Tawuran hingga Tewaskan Satu Pelajar di Cipayung Depok Terancam 15 Tahun Penjara

Sugeng mengaku kejadian ini tentunya sangat meresahkan. Apalagi tawuran sempat beberapa tahun ke belakang tidak ada, dan kembali terjadi lagi.

"Ya resah lah, jadi kan sebenarnya pak RT pak RW gerakan supaya nggak balik lagi bisa, cuma kan ngeladenin anak segitu bingung kita, nanti kena gebuk, bingung. Ada yang pengguna jalan situ ngajakin 'ayo pak bawa balok', kata saya, 'jangan kita cuman 2-4 orang lawan bocah segitu banyak kan bahaya'," tuturnya.