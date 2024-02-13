Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tegur Pembuang Sampah ke Kali, Seorang Kakek Dihajar hingga Babak Belur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |09:17 WIB
Tegur Pembuang Sampah ke Kali, Seorang Kakek Dihajar hingga Babak Belur
Seorang kakek babak belur dihajar pembuang sampah sembarangan di Depok (Foto: Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Seorang kakek bernama Solihin (60) dihajar hingga babak belur oleh orang bernama Joni. Kepala Solihin bocor usai menegur Joni agar tidak membuang sampah ke kali di Kampung pitara RT 1/19, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok pada Senin 12 Februari 2024.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut korban dan terduga pelaku cekcok usai tidak terima ditegur berujung penganiayaan.

"Sekira pukul 09.00 WIB, sewaktu korban sedang membersihkan dan merapikan bantaran kali di Kampung Pitara RT 1/19 Kel Rangkapan Jaya, datang tersangka hendak membuang sampah di bantaran kali, oleh korban ditegur untuk tidak membuang Sampang di bantaran kali," kata Made saat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).

"Korban tidak terima ditegur dan terjadilah cekcok yang selanjutnya terjadi penganiayaan," imbuhnya.

Made mengatakan bahwa kejadian tersebut sempat dilerai oleh seorang saksi. Sedangkan kondisi korban telah mengalami luka di bagian kepala dan memar pada bagian mata serta bibir.

"Melihat terjadi penganiayaan saksi langsung datang dan melerai kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka di kepala sebelah belakang, bibir memar dan diatas mata mengalami memar," ucapnya.

Lebih lanjut, Made menyebut bahwa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
