Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.562 TPS di Jakarta Rawan Banjir, Paling Banyak Jaktim

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |09:34 WIB
1.562 TPS di Jakarta Rawan Banjir, Paling Banyak Jaktim
Ilustrasi Pemilu 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebutkan ada 1.562 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta rawan banjir.

“Dari 30.766 TPS yang ada di Jakarta terdapat 1.562 TPS masuk dalam kategori rawan banjir. Paling banyak di Jakarta Timur dengan 586 TPS rawan banjir,” kata Dody, Senin (12/2/2024).

Kemudian, 423 TPS rawan banjir di Jakarta Selatan, 273 TPS di Jakarta Barat, 197 TPS di Jakarta Pusat, dan 83 TPS di Jakarta Utara

Ribuan titik rawan banjir itu, kata Dody, diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan rincian total 30.776 TPS di DKI Jakarta paling banyak sebaran ada di Jakarta Timur dengan 8.812 TPS. Menyusul Jakarta Barat dengan 7.169 TPS.

Lalu di Jakarta Selatan dengan 6.715 TPS, Jakarta Utara dengan 4.853 TPS, 3.129 TPS di Jakarta Pusat, dan 88 TPS di Kepulauan Seribu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement