1.562 TPS di Jakarta Rawan Banjir, Paling Banyak Jaktim

JAKARTA - Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebutkan ada 1.562 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta rawan banjir.

“Dari 30.766 TPS yang ada di Jakarta terdapat 1.562 TPS masuk dalam kategori rawan banjir. Paling banyak di Jakarta Timur dengan 586 TPS rawan banjir,” kata Dody, Senin (12/2/2024).

Kemudian, 423 TPS rawan banjir di Jakarta Selatan, 273 TPS di Jakarta Barat, 197 TPS di Jakarta Pusat, dan 83 TPS di Jakarta Utara

Ribuan titik rawan banjir itu, kata Dody, diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan rincian total 30.776 TPS di DKI Jakarta paling banyak sebaran ada di Jakarta Timur dengan 8.812 TPS. Menyusul Jakarta Barat dengan 7.169 TPS.

Lalu di Jakarta Selatan dengan 6.715 TPS, Jakarta Utara dengan 4.853 TPS, 3.129 TPS di Jakarta Pusat, dan 88 TPS di Kepulauan Seribu.

(Arief Setyadi )