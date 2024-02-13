Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Niat Bobol Rumah Kosong, Pria di Ciampea Bogor Bonyok Dipukuli Massa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |13:42 WIB
Niat Bobol Rumah Kosong, Pria di Ciampea Bogor Bonyok Dipukuli Massa
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Pelaku percobaan pencurian rumah kosong di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor babak belur dihajar massa. Saat ini, pelaku sudah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pelaku sedang jongkok dikepung warga. Pelaku mengenakan kaos, celana pendek dan sandal jepit itu hanya bisa terdengar meringis kesakitan.

Pelaku yang diketahui berinisial IS (40), itu sempat dihadiahi bogem mentah oleh warga. Tak lama, pelaku digiring ke dalam mobil patroli polisi.

Kapolsek Ciampea, Kompol Suminto membenarkan adanya aksi percobaan pencurian rumah sekira pukul 07.00 WIB pagi tadi. Pelaku nekat beraksi karena rumah tersebut dalam kondisi kosong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement