Niat Bobol Rumah Kosong, Pria di Ciampea Bogor Bonyok Dipukuli Massa

BOGOR - Pelaku percobaan pencurian rumah kosong di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor babak belur dihajar massa. Saat ini, pelaku sudah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pelaku sedang jongkok dikepung warga. Pelaku mengenakan kaos, celana pendek dan sandal jepit itu hanya bisa terdengar meringis kesakitan.

Pelaku yang diketahui berinisial IS (40), itu sempat dihadiahi bogem mentah oleh warga. Tak lama, pelaku digiring ke dalam mobil patroli polisi.

Kapolsek Ciampea, Kompol Suminto membenarkan adanya aksi percobaan pencurian rumah sekira pukul 07.00 WIB pagi tadi. Pelaku nekat beraksi karena rumah tersebut dalam kondisi kosong.