Berikan Layanan Maksimal, TPS Unik di RW 03 Panmas Depok Sediakan Odong-Odong hingga Kursi Roda

DEPOK - Ketua Pelaksana tujuh TPS tematik di RW 3 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, H. Syarifuddin mengatakan akan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya, pada Rabu 14 Februari 2024 besok dengan layanan antar jemput odong-odong maupun kursi roda bagi lansia maupun disabilitas.

"Kita akan jemput suara warga seluruh 11 RT dengan odong-odong. Betul (ada) odong-odong jemput-antar nanti disini warga akan bereuni disini banyak sesepuh kita juga menyiapkan kursi roda dan lainnya. Betul (ajang silahturahmi)," ucap Udin saat ditemui di lokasi, Selasa (13/2/2024).

Udin mengatakan, panitia akan menyediakan booth UMKM bagi masyarakat yang hendak menyantap atau sekedar minum setelah mencoblos di TPS.

"Disini juga nanti akan ada booth UMKM kalau sudah nyoblos haus bisa minum maupun belanja. UMKM itu khusus warga RW 03 gratis, tenda kita gratiskan, tempat gratis cuma nanti ada uang kebersihan saja semua gratis belanja silahkan, tapi yang murah kayaknya," ucapnya sambil sedikit tersenyum.

Pantauan MNC Media dilokasi pada Selasa (13/2/2024), TPS yang dipusatkan di lapangan terbuka di Jalan Nanas itu terlihat mengusung sejumlah kerajaan diantaranya Kerajaan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Jawa, Kerajaan Bali, Kerajaan Medan, Kerajaan Toraja dan Kerajaan Pasundan. Adapun tema yang diusung yakni 'Kampung Pemilu Kerajaan Nusantara'.

(Awaludin)