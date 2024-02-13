3.129 TPS di Jakpus Mendapat Distribusi Logistik Pemilu dengan Aman

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat memastikan proses pendistribusian logistik berjalan aman pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada, Rabu (14/2/2024).

"Kami perkuat koordinasi dan komunikasi. Baik pihak pemkot, kecamatan, dan pihak kepolisian baik tingkat kota sampai polisi RW kami masifkan komunikasinya sehingga semua terkoordinasi," kata Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah di kantor Kecamatan Johar Baru, Selasa (13/2/2024).

KPU Jakarta Pusat sendiri mencatat, ada 3.129 TPS yang secara serentak, di seluruh delapan kecamatan sudah memulai proses distribusi logistik ke kelurahan dan TPS masing-masing.

Proses pembagian itu telah berlangsung sejak pukul 05.00 WIB di Kecamatan Menteng.

"Kami mulai distribusi logistik dari gudang kota ke kecamatan hari ini. Dari kecamatan ke kelurahan, atau dari PPK ke PPS, lanjut ke TPS-TPS," kata Efni.

Di sisi lain, petugas gabungan diterjunkan dalam pendistribusian logistik pemilu 2024 ke 396 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

"Hari ini kita mulai distribusikan logistik pemilu dari kantor kecamatan ke TPS tapi akan diterima di balai RW," kata Camat Johar Baru, Nurhelmi Savitri, di kantor Kecamatan Johar Baru.