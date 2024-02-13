Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3.129 TPS di Jakpus Mendapat Distribusi Logistik Pemilu dengan Aman

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |15:33 WIB
3.129 TPS di Jakpus Mendapat Distribusi Logistik Pemilu dengan Aman
Distribusi logistik pemilu (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat memastikan proses pendistribusian logistik berjalan aman pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada, Rabu (14/2/2024).

"Kami perkuat koordinasi dan komunikasi. Baik pihak pemkot, kecamatan, dan pihak kepolisian baik tingkat kota sampai polisi RW kami masifkan komunikasinya sehingga semua terkoordinasi," kata Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah di kantor Kecamatan Johar Baru, Selasa (13/2/2024).

KPU Jakarta Pusat sendiri mencatat, ada 3.129 TPS yang secara serentak, di seluruh delapan kecamatan sudah memulai proses distribusi logistik ke kelurahan dan TPS masing-masing.

Proses pembagian itu telah berlangsung sejak pukul 05.00 WIB di Kecamatan Menteng.

"Kami mulai distribusi logistik dari gudang kota ke kecamatan hari ini. Dari kecamatan ke kelurahan, atau dari PPK ke PPS, lanjut ke TPS-TPS," kata Efni.

Di sisi lain, petugas gabungan diterjunkan dalam pendistribusian logistik pemilu 2024 ke 396 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

"Hari ini kita mulai distribusikan logistik pemilu dari kantor kecamatan ke TPS tapi akan diterima di balai RW," kata Camat Johar Baru, Nurhelmi Savitri, di kantor Kecamatan Johar Baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 KPU RI Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement