HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keren! TPS di Cibinong Bogor Ini Bikin Tema Hajatan Lengkap dengan Prasmanan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |19:43 WIB
Keren! TPS di Cibinong Bogor Ini Bikin Tema Hajatan Lengkap dengan Prasmanan
TPS di Cibinong Bogor (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu pada Rabu 14 Februari 2024. Banyak yang berlomba-lomba untuk menarik minat masyarakat untuk menyalurkan suaranya seperti dengan mempercantik lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Seperti TPS 05 yang berada di Kampung Cipayung, RT 03 RW 02, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang menerapkan konsep hajatan pernikahan. Dekorasi TPS tersebut dibuat sedemikan rupa menyerupai pesta pernikahan pada umumnya.

Mulai dari tenda, lampu dan bangku-bangku yang digunakan sama dengan ketika hajatan. Bahkan, lantai TPS tersebut dilapisi dengan rumput sintetis.

"Konsepnya sih ini kan hajat rakyat ya, kita punya ide nih dari anggota muncul ide gimana kita buat tema seperti hajat nikahan. Nah, muncul ide itu dengan yang ada kita buat sedemikian rupa biar menyerupai tema hajatan," kata Ketua KPPS TPS 05, Ferdiansyah kepada wartawan di lokasi, Selasa (13/2/2024).

Agar suasana hajatan semakin terasa, pihaknya juga akan menyiapkan hidangan prasmanan untuk warga yang datang mencoblos. Begitu juga dengan para petugas akan memakai baju batik dan kebaya.

