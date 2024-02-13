Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Truk Molen di Tangerang, Pemotor Tewas Mengenaskan

Hambali , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |19:46 WIB
Tabrak Truk Molen di Tangerang, Pemotor Tewas Mengenaskan
Lokasi kecelakaan motor matik dengan truk molen di Jalan Terusan Pondok Hijau Golf Gading Serpong, Curug Sangereng, Tangerang. (Foto: MPI/Hambali)
A
A
A

TANGERANG - Seorang pengendara sepeda motor tewas mengenaskan usai terlibat kecelakaan dengan truk molen di Jalan Terusan Pondok Hijau Golf Gading serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (13/02/24).

Korban berinisial RAY (22) diketahui mengendarai sepeda motor matik. Sedangkan truk molen dikemudikan MS (27). Kecelakaan itu terjadi pagi tadi sekira pukul 09.30 WIB.

Dari keterangan saksi-saksi di lokasi menyebut, bahwa truk molen melaju dari arah Asobirin menuju Legok melalui Jalan Terusan Pondok Hijau Golf Gading Serpong.

 BACA JUGA:

"Setibanya di persimpangan tiga sebelum Rumah Sakit Betsaida terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan sepeda motor Honda matik yang dikendarai saudara RAY," kata Kasi Humas Polres Tangsel, AKP Wendi Afrianto.

Seketika, sepeda motor matik itu ringsek. Beberapa bagian bodi hancur berserakan. Sedangkan korban tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala.

Halaman:
1 2
      
