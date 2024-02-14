Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.305 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Diterjunkan Amankan Pemilu 2024

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |02:26 WIB
1.305 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Diterjunkan Amankan Pemilu 2024
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 1.305 Ditlantas Polda Metro Jaya telah dikerahkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama hari pencoblosan Pemilu 2024.

Para personel tersebut resmi dilepas Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, yang juga dihadiri Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan untuk mulai melakukan pengamanan Pemilu secara serentak.

Berdasarkan postingan diakun instagram @tmcpoldametro, terlihat Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman tengah melakukan pemeriksaan terhadap personel diterjukan dalam mengawal Pemilu.

"Lebih sekedar tangkapan lensa, ada doa yang dipanjatkan 1.305 personil ditlantas Polda Metro Jaya dikerahkan untuk niat baik yang di semogakan," demikian keterangan diakun instagram @tmcpoldametro dikutip pada Selasa (13/2/2024).

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pengamanan pada pemilu 2024 ini diamankan oleh personel gabungan Polisi dan TNI sekitar 7.7.06 personel.

"Pada kesempatan apel pagi ini, telah siap 7.706 personel gabungan, terdiri dari 6.506 Polri dan 1.200 personel TNI untuk melaksanakan pengamanan pemungutan serta perhitungan suara pemilu 2024," kata Karyoto di lokasi, Selasa (13/2/2024).

