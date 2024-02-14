TPS Unik di Tangerang Bertema Valentin, Serba Ping hingga Sediakan Bilik Foto

TANGERANG - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari ini, Rabu (14/2/2024), sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah menyiapkan berbagai tema unik.

Mulai dari adat Betawi, bertemakan perjuangan, hingga valentin. Pasalnya Pemilu 2024 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau valentin.

TPS Unik salah satunya diadakan di TPS 009 Kelurahan Kreo, Larangan, Kota Tangerang.

Tim MNC Portal Indonesia berkesempatan mendatangi langsung TPS yang berlokasi di Jalan Swakarsa 1 RT 04 RW 03, Kelurahan Kreo, pada sore hari.

Dari kejauhan memang tidak terlalu nampak ornamen pink, ala valentin. Masyakarat hanya akan melihat tulisan keterangan lokasi TPS saja.

Namun ketika masuk, di depan sudah terdapat photo booth atau bilik foto dengan background love berwarna pink bertuliskan "I Love Pemilu 2024".

Lalu di bagian bahwa bertuliskan ajakan untuk tidak golput di tambah dengan perkataan viral calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD kala debat capres.

"Golput? yang bener aja, rugi dong," bunyi ajakan yang tertera di dalam backdrop.

Tak hanya photo booth, nantinya para petugas KPPS yang bertugas juga akan memakai seragam berwarna pink, baik itu perempuan maupun petugas laki-laki.