Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menengok TPS Unik di Depok Bertemakan Kerajaan Nusantara

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |02:59 WIB
Menengok TPS Unik di Depok Bertemakan Kerajaan Nusantara
TPS unik bertemakan kerajaan di Nusantara (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK – Menyambut Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada hari ini, Rabu (14/2/2024), membuat sejumlah wilayah berbondong-bondong mempersiapkan pesta demokrasi.

Salah satunya mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sejumlah warga juga medirikan TPS unik seperti di Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok.

Menengok keseruan yang ada di sana, Ketua Pelaksana KPPS Syarifuddin mengatakan bahwa pihaknya mempersiapkan TPS yang bertemakan kerajaan di Nusantara.

Dia mengatakan bahwa semua panitia juga akan menggunakan kostum sesuai dengan daerah tema TPS yang mereka jaga.

“Ini udah sekitar 95 Persen lebih lah,” kata Syarifuddin kepada MNC Portal Indonesia, Selasa 13 Februari 2024.

Tidak hanya itu, TPS juga akan diramaikan dengan sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Syarifudin mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk ajakan masyarakat agar warga lebih semangat datang ke TPS, dan memberikan hak suaranya untuk kemajuan Indonesia di masa depan.

“Di sini juga ada UMKM jadi nanti setelah mencoblos mereka bisa jajan, duduk sama-sama jadi membuat pesta demokrasi ini menjadi reuni RW 03,” ucap Syarifudin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement