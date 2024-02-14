Menengok TPS Unik di Depok Bertemakan Kerajaan Nusantara

DEPOK – Menyambut Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada hari ini, Rabu (14/2/2024), membuat sejumlah wilayah berbondong-bondong mempersiapkan pesta demokrasi.

Salah satunya mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sejumlah warga juga medirikan TPS unik seperti di Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok.

Menengok keseruan yang ada di sana, Ketua Pelaksana KPPS Syarifuddin mengatakan bahwa pihaknya mempersiapkan TPS yang bertemakan kerajaan di Nusantara.

Dia mengatakan bahwa semua panitia juga akan menggunakan kostum sesuai dengan daerah tema TPS yang mereka jaga.

“Ini udah sekitar 95 Persen lebih lah,” kata Syarifuddin kepada MNC Portal Indonesia, Selasa 13 Februari 2024.

Tidak hanya itu, TPS juga akan diramaikan dengan sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Syarifudin mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk ajakan masyarakat agar warga lebih semangat datang ke TPS, dan memberikan hak suaranya untuk kemajuan Indonesia di masa depan.

“Di sini juga ada UMKM jadi nanti setelah mencoblos mereka bisa jajan, duduk sama-sama jadi membuat pesta demokrasi ini menjadi reuni RW 03,” ucap Syarifudin.