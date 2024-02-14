Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemilu 2024, TPS Unik di Depok Bertemakan Rumah Adat Betawi

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |03:27 WIB
Pemilu 2024, TPS Unik di Depok Bertemakan Rumah Adat Betawi
TPS bertema Rumah Betawi di Depok (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Menjelang hari Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa tempat di Indonesia mulai ramai dihias dengan dekorasi-dekorasi yang memanjakan mata.

Sama halnya dengan TPS unik satu ini yaitu TPS 51 yang terletak di Jalan Pringgodani, RT 03 RW 04, Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Depok.

TPS 51 ini mengusung tema rumah adat khas suku Betawi atau yang dikenal dengan Rumah Kebaya atau Rumah Bapang. Hal ini terlihat dengan hiasan ilustrasi Rumah Kebaya yang berada di spanduk besar.

Terlihat ada gambar pertunjukan seni khas Betawi yaitu Ondel-Ondel di sisi kiri dan kanan spanduk. Ornamen-ornamen gambar yang ada seperti pintu, bangku juga lampu dibuat semirip mungkin dengan Rumah Kebaya yang asli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement