Pemilu 2024, TPS Unik di Depok Bertemakan Rumah Adat Betawi

DEPOK - Menjelang hari Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa tempat di Indonesia mulai ramai dihias dengan dekorasi-dekorasi yang memanjakan mata.

Sama halnya dengan TPS unik satu ini yaitu TPS 51 yang terletak di Jalan Pringgodani, RT 03 RW 04, Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Depok.

TPS 51 ini mengusung tema rumah adat khas suku Betawi atau yang dikenal dengan Rumah Kebaya atau Rumah Bapang. Hal ini terlihat dengan hiasan ilustrasi Rumah Kebaya yang berada di spanduk besar.

Terlihat ada gambar pertunjukan seni khas Betawi yaitu Ondel-Ondel di sisi kiri dan kanan spanduk. Ornamen-ornamen gambar yang ada seperti pintu, bangku juga lampu dibuat semirip mungkin dengan Rumah Kebaya yang asli.