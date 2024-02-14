Sejumlah TPS di DKI Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan Deras dan Luapan Kali

JAKARTA - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan curah hujan tinggi dan luapan kali membuat sejumlah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta terendam banjir.

Hal ini kata Isnawa membuat petugas TPS harus memastikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung pada Rabu (14/2/2024) tersebut tidak rusak karena kondisi tersebut.

"Ada sejumlah TPS terendam banjir, misalkan di TPS 13 Kebon Sirih Barat tergenang banjir dengan ketinggian 20 - 25 cm," ujar Isnawa, Rabu (14/2/2024) pagi.

Ia juga mengungkapkan dua TPS yakni TPS 54 dan 55 di Kembangan Utara Jakarta Barat tergenang banjir.

"Kita doakan dalam waktu dekat cepat surut," kata Isnawa Adji.

Berdasarkan informasi yang diterima BPBD DKI Jakarta pukul 07.00 WIB ada peningkatan jumlah wilayah yang tergenang banjir.

"Ada 7 RT di Kelurahan Joglo terendam banjir satu meter lebih karena curah hujan. Kemudian 2 RT di Sukabumi Selatan dan 2 RT di Sukabumi Utara tergenang karena luapan Kali PHB Sekretaris," kata Isnawa.

Isnawa juga menjelaskan ada genangan di 1 RT di Kelurahan Kembangan Utara dan 1 RT di Srengseng dengan ketinggian kurang lebih setengah meter.

"Di Jakarta Selatan kita identifikasi ada 2 RT di Kelurahan Kuningan Barat banjir dengan ketinggian 40-60 cm disebabkan luapan Kali Krukut dan Mampang," ungkapnya.