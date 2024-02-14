Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, TPS Cak Imin Didatangi Paspampres

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan mencoblos di TPS 23, RW02, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). Cak Imin akan dijadwalkan hadir di TPS pukul 9 pagi bersama dengan istri beserta tiga anaknya.

"Berita yang kami terima sekitar jam 9 sampai jam 10. Keluarganya beliau dengan istrinya dan tiga orang anaknya kemungkinan,"kata Ketua KPPS, Achmad Syarif kepada wartawan.

Dia mengatakan ada perubahan suasana di TPS 23 karena Muhaimin seorang cawapres, sehingga penjagaannya lebih diperketat.

"Memang ada perubahan respons jadi semalam dari kemarin kami didatangi beberapa pihak PLN membantu listrik dari kepolisian juga ada, Paspampres tadi pagi sudah steril tempat," katanya.

"Dari Kapolsek juga akan menurunkan 10 orang, Polda kabarnya akan menurunkan 10 orang dan dari Mabes (Polri) ada 10 orang," sambungnya.