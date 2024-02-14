Curah Hujan Tinggi, 3 TPS di Kebon Sirih Jakpus Terendam Banjir

JAKARTA - Sebanyak tiga tempat pemungutan suara (TPS) di RW 4 Jalan Kebon Sirih Barat, Menteng, Jakarta Pusat terendam banjir dengan ketinggian 20-30 centimeter pada Rabu (14/2/2024).

"Terpantau genangan setinggi (20 cm - 30 cm) di RT 5,6,7,8 RW 4 dan TPS Pemilu 11,12,13 disebabkan antrian air dan curah hujan," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Dalam dokumentasi yang diterima sejumlah petugas tim reaksi cepat (TRC) BPBD Provinsi DKI Jakarta membantu mengevakuasi kotak maupun bilik suara ke tempat aman.

Selain itu, BPBD juga melakukan monitoring wilayah lainnya yang rawan genangan dan pohon tumbang.

(Awaludin)