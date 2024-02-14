Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didampingi Istri dan 3 Anaknya, Cak Imin Tiba di TPS 23 Kemang Jaksel

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:26 WIB
Didampingi Istri dan 3 Anaknya, Cak Imin Tiba di TPS 23 Kemang Jaksel
Cak Imin tiba di TPS untuk nyoblos. (MPI/Widya Michella)
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar telah hadir di TPS 23, RW02, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). Cak Imin hadir di TPS pukul 8 pagi bersama dengan istri beserta tiga anaknya.

Dia memakai baju berwarna putih bersama keluarga. Saat masuk ke dalam TPS, terdengar gema suara shalawat bersama para pendukung yang ikut mendampinginya.

Kemudian Cak Imin membawa surat untuk pencoblosan untuk diperlihatkan ke meja pendaftaran. Walaupun menjadi cawapres, dia tetap mengantri menunggu giliran pencoblosan.

Sebelumnya, di kediamannya Widya Chandra,Muhaimin Iskandar menyakini dirinya bersama capres Anies Baswedan akan menang di Pilpres 2024.

"Insya allah optimis optimis," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
