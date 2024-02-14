Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Mulai Datangi TPS 02 Kelurahan Rawa Barat, Lokasi Hary Tanoe Nyoblos

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:33 WIB
Warga Mulai Datangi TPS 02 Kelurahan Rawa Barat, Lokasi Hary Tanoe Nyoblos
Lokasi TPS Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo mencoblos (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga mulai mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) 02, RW02, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TPS tersebut juga yang akan menjadi tempat Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) nyoblos.

Pantauan di lokasi, warga mulai mendatangi TPS yang berlokasi di SDN Rawa Barat 09. Meski gerimis melanda, tidak menyututkan semangat warga untuk menentukan hal suara mereka. Beberapa di antara mereka pun menggunakan payung menuju lokasi pencoblosan,

Setibanya di lokasi, warga yang baru saja tiba mayoritas mengecek nama mereka masing-masing di daftar pemilih tetap (DPT) untuk memastikan nama mereka tercatat di TPS 02.

Di TPS 02 Rawa Barat, nampak juga stand untuk UMKM. Para pelaku UMKM pun nampak masih mempersiapkan dagangan mmereka

Sekadar informasi, di TPS 02 Rawa Barat akan melayani 227 orang pemilih, dengan rincian 143 laki-laki dan 134 perempuan.

(Awaludin)

      
