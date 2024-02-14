Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan, 9 RT dan 29 Ruas Jalan di Jakarta Kebanjiran Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:37 WIB
Diguyur Hujan, 9 RT dan 29 Ruas Jalan di Jakarta Kebanjiran Pagi Ini
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sembilan RT dan puluhan ruas jalan di sejumlah wilayah terendam banjir pada Rabu (14/2/2024) pagi imbas hujan dengan intensitas tinggi.

"Update pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami kenaikan dari 7 RT menjadi 9 RT atau 0.029% dari 30.772 RT dan ruas jalan mengalami kenaikan dari 21 ruas jalan menjadi 29 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 7 RT yang terdiri dari:

Kel. Joglo

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 120 cm

Penyebab: Curah Hujan tinggi.

Kel. Sukabumi Selatan

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 110 cm

Penyebab: Curah Hujan tinggi dan Luapan air PHB kali Seketaris

Kel. Sukabumi Utara

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 95 s.d. 100 cm

Penyebab: Curah Hujan tinggi dan Luapan air PHB kali Seketaris

      
