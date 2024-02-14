JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sembilan RT dan puluhan ruas jalan di sejumlah wilayah terendam banjir pada Rabu (14/2/2024) pagi imbas hujan dengan intensitas tinggi.
"Update pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami kenaikan dari 7 RT menjadi 9 RT atau 0.029% dari 30.772 RT dan ruas jalan mengalami kenaikan dari 21 ruas jalan menjadi 29 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 7 RT yang terdiri dari:
Kel. Joglo
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 120 cm
Penyebab: Curah Hujan tinggi.
Kel. Sukabumi Selatan
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 110 cm
Penyebab: Curah Hujan tinggi dan Luapan air PHB kali Seketaris
Kel. Sukabumi Utara
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 95 s.d. 100 cm
Penyebab: Curah Hujan tinggi dan Luapan air PHB kali Seketaris