Kali Dekat Waduk Ria Rio Jaktim Meluap hingga ke Jalanan

JAKARTA - Curah hujan tinggi sejak dini hari menyebabkan kali di Jalan Jenderal Ahmad Yani dekat Waduk Ria Rio, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur meluap hingga ke tengah jalan pada Rabu (14/2/2024).

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, tampak sejumlah kendaraan yang baru saja melewati fly over di perempatan Cempaka Putih ke arah Cawang terpaksa menepi ke arah kanan tengah jalan.

Pasalnya di bagian sebelah kiri dekat lokasi Kali Waduk Ria Rio yang meluap memiliki kedalaman cukup tinggi yakni berkisar 40-60 centimeter (cm).

Tampak sebuah pohon yang berada di dekat Kali Waduk Ria Rio tersebut juga tumbang hingga ke badan trotoar yang sudah tidak terlihat karena tergenang banjir.

Aliran Kali Sunter di sekitar wilayah Kompleks TNI AL Kodamar Kelapa Gading juga cukup tinggi dan nyaris melampaui turap beton yang sempat ditinggikan beberapa tahun lalu.

Tampak pintu tol dekat lokasi kali Waduk Ria Rio yang meluap juga tergenang banjir dengan ketinggian kurang lebih 40 centimeter.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan curah hujan tinggi dan luapan kali membuat sejumlah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta terendam banjir.