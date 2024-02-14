Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Tiba di TPS 02 Rawa Barat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo tiba di tempat pemungutan suara (TPS) 02, RW02, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe ditemani sang istri, Liliana Tanoesoedibjo, serta dua anaknya Clarissa Herliani Tanoesoedibjo dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo. Hadir juga ibunda dari Liliana, Quita Andrean Wibisono.

Pantauan di lokasi, Hary Tanoe dan keluarga berjalan kaki dari rumah menuju TPS. Momen kehangatan pun terlihat ketika putra semata wayangnya memayungi dirinya saat berjalan menuju TPS.

Setibanya di tempat tunggu TPS 02, Hary Tanoe dan keluarga pun menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah mengantre.