Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Tiba di TPS 02 Rawa Barat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:20 WIB
Hary Tanoesoedibjo dan Keluarga Tiba di TPS 02 Rawa Barat
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo tiba di TPS (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo tiba di tempat pemungutan suara (TPS) 02, RW02, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe ditemani sang istri, Liliana Tanoesoedibjo, serta dua anaknya Clarissa Herliani Tanoesoedibjo dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo. Hadir juga ibunda dari Liliana, Quita Andrean Wibisono.

Pantauan di lokasi, Hary Tanoe dan keluarga berjalan kaki dari rumah menuju TPS. Momen kehangatan pun terlihat ketika putra semata wayangnya memayungi dirinya saat berjalan menuju TPS.

Setibanya di tempat tunggu TPS 02, Hary Tanoe dan keluarga pun menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah mengantre.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement